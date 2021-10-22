مصر – سمحت وزارة السياحة والآثار المصرية أمس الخميس، للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية مع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وتم الكشف عن ذلك ضمن خطاب أرسل من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الفنادق إلى علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية.

ويأتي القرار كخطوة لمساندة القطاع السياحي والفندقي في مصر على تجاوز أزمة كورونا بعد أن كانت الإشغالات 70% فقط من الطاقة الاستيعابية.

وفي وقت سابق تم نشر تقرير حول مطالب العاملين بالقرى السياحية بتشغيل الفنادق بنسبة 100%من الطاقة الاستيعابية.

المصدر: المصري اليوم