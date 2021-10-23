ألمانيا – أعلن علماء آثار في ألمانيا عن اكتشاف أكثر من 5500 قطعة نقدية فضية، من القرنين الأول والثاني بعد الميلاد، في معسكر روماني قديم في أوغسبورغ.

كما عثر العلماء على أسلحة وأدوات ومجوهرات وأطباق، ضمن ما اعتبروه “أكبر كنز روماني” من الفضة في ألمانيا حتى الآن.

وللمرة الثانية في غضون بضعة أشهر، قدم علماء الآثار في أوغسبورغ اكتشافا من العصر الروماني، وأعلنوا عن اكتشاف “كنز روماني” من الفضة، عبارة قطع نقدية تزن أكثر من 15 كيلوراما.

وقال الخبراء إن “أكثر من 5500 قطعة نقدية فضية تم العثور عليها في موقع مصنع سابق كانت من بين أهم الاكتشافات من هذا النوع في ألمانيا”، لافتين إلى أنها “تعود إلى زمن الإمبراطور الروماني نيرون، لذا فهي عمرها أكثر من 1950 عاما”.

المصدر: “focus.de”