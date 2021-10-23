لبنان – أعلن الجيش الإسرائيلي “إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من الأراضي اللبنانية”، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق حول طبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وعما إذا كان “حزب الله” ساعد بها.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في “تويتر”: “قواتنا تحبط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان بعد أن رصدت مساء أمس (الجمعة)، عددا من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة، بنحو 9 كيلوغرامات من المخدرات، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل”.

وأضاف: “قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وإن تمت بمساعدة حزب الله الإرهابي”.

المصدر: RT