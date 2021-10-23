الدفاع البريطانية قد تستخدم وحدة خاصة من خبراء المال لمواجهة روسيا والصين وإيران

الدفاع البريطانية قد تستخدم وحدة خاصة من خبراء المال لمواجهة روسيا والصين وإيران

إنجلترا – ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن بريطانيا قد تستخدم ضد روسيا والصين وإيران وحدة خاصة في وزارة الدفاع، قوامها خبراء المال وموظفون سابقون في سيتي لندن.

وأوضحت الصحيفة أن فريق الخبراء الخاص الذي يعمل في أجواء سرية، يساعد القوات المسلحة البريطانية في تحسين القدرات على شن “حرب اقتصادية” وحماية المملكة المتحدة من التهديدات الإرهابية والهجمات السيبرانية والنشر المتعمد للمعلومات المضللة.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة تم تشكيلها منذ 6 سنوات واستخدامها بشكل نشط لمواجهة أنشطة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا.

وأضافت أن خبراء الأموال يقدمون المشورات لوحدات خاصة أخرى والاستخبارات البريطانية والكتيبة الـ77 في الجيش البريطاني، المختص في الحرب الإلكترونية والنفسية.

المصدر: “فاينانشال تايمز” + وكالات