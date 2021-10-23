ليبيا – ناقش وزير الصحة علي الزناتي مع إحدى الشركات التركية المتخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمستشفيات والمؤسسات الصحية، إجراءات تشغيل وتجهيز مستشفى الكفرة كنموذج أول للمستشفيات التي ستتولّى الشركة تشغيلها وتجهيزها.

وقدم ممثلو الشركة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة عرضًا عن نشاطاتها في تجهيز وتشغيل المؤسسات الصحية في دول متفرقة من العالم.

ومن المقرّر أن تقوم الشركة بتجهيز “مستشفى الكفرة” بالكامل، وتشغيله بعناصر 70% منها تركية، و 30% عناصر وطنية، على أن يتم بعد عامين تشغيل المستشفى بعناصر وطنية، خضعت للتدريب عن طريق الشركة المشغّلة للمستشفى.