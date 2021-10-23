ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أن الصراع بين القوى الكبرى عموماً والقوى الأوروبية خصوصاً هو صراع حقيقي وعنيف جدًا بينهم، وقامت بينهم حروب دامية مات فيها ملايين البشر.

السباعي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الصراع بين أمريكا وروسيا حقيقي وعنيف أيضًا وعلى حين غفلة وسوء ادارة ترامب للدولة الأمريكية، استطاع الروس الدخول والتغلغل في الأراضي الليبية وهذا التغلغل كان مصدر قلق للمؤسسات العسكرية والمخابراتية الأمريكية حتى في زمن ترامب.

وتابع :” لكن حماقة ترامب وتطرف مستشاره للأمن القومي بولوتون، والاموال من بعض الدول كل ذلك مكن الروس من الأراضي الليبية. وبعد فوز الديموقراطيون ووصول بايدن لرئاسة الأدارة الأمريكية صار من أولوياتهم في ليبيا اخراج الروس من ليبيا، وهذا واضح ظاهر لا يخفى على ذي عقل. وبناء على ما تقدم، حرص الأمريكان على الانتخابات في موعدها هدفه الأساسي وجود رئيس منتخب من الشعب يستطيع أن يمثل الارادة الليبية مجتمعة في المطالبة بإخراج الروس، مع تحفظي الكبير على كلمتي “منتخب” و “الارادة” السالفتين”.

كما أضاف :” وبناء على ما تقدم أيضًا، هذا المؤتمر الضخم، والحضور اللافت للدول الذين اجتمعوا في طرابلس، ليس بسبب نجاح فلان “ة”! أو حنكته “ها” أو ..الخ. إنما اليد التي تريد اخراج الروس من ليبيا هي التي تنسق وتخطط في الخفاء، واضح؟ أو واضح أليس كذلك؟!. فاعتدلوا في المدح، وأعطوا كل ذي حق حقه!”.

وأكد على أن وجود القوات التركية في ليبيا أو خروجها ليست اشكالية، أو ليست أولوية بالنسبة للأمريكان، مشيراً إلى أنه لا تتمركز القوات التركية في قاعدة الوطية (الامريكية) الا بتنسيق مسبق بينهما.