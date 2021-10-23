إنجلترا – تحدث المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن المواجهة المنتظرة بين فريقه ومضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأحد.

وقال صلاح في لقاء صحفي مع شبكة “beIN SPORTS”:” المباراة ستكون صعبة، مانشستر يونايتد فريق جيد يمتلك لاعبين أقوياء ومدير فني رائع، سيحاولون قدر الإمكان الفوز بالمباراة، وكذلك الحال بالنسبة لنا نريد تحقيق الفوز”.

وأضاف:” أتمنى أن يستمتع المشاهدون بالمباراة، وألا يكون لقاء مغلقا تكتيكيا، وأن يكون هناك كثير من الأهداف لكلا الفريقين، وأن يكسب ليفربول المواجهة في النهاية”.

وعن البرتغالي كريستسانو رونالدو قال “الفرعون”: “عودة رونالدو للبريميرليغ مجددا شيء رائع، لقد حقق الكثير من النجاحات خارج الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد مانشستر يونايتد تعاقد معه من أجل تحقيق البطولات”.

وختم قائلا: “هدف الفريقين هو الفوز من أجل النقاط الثلاث، لا أريد أن أختزل المباراة في مواجهة لاعب أو إثنين. أبحث دائما عن المكسب، وأتمنى تحقيقه أمام مانشستر يونايتد”.

يذكر أن ليفربول سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد غدا الأحد على ملعب “أولد ترافورد” في قمة منافسات الجولة التاسعة من “البريميرليغ”.

المصدر: beINSPORTS/twitter