موسكو – أشار دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي إلى أن المحادثات الأولى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، كانت “مطوّلة وبناءة”.

وقال: “المحادثات اختتمت، وكانت طويلة وبناءة وسرّية للغاية”.

وأشار بيسكوف في وقت سابق إلى أن المفاوضات عقدت “في جو من العلاقات الحارة”، وأن الاجتماع انطلق في الصباح في مدينة سوتشي، حيث وصل بينيت في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي، وتضمنت الأجندة بشكل خاص “تطوير التعاون الثنائي، وبحثت الأمن الإقليمي والوضع في سوريا وأفغانستان وإيران”.

من جهته، وصف وزير البناء الإسرائيلي زئيف إلكين، الذي رافق بينيت المحادثات بأنها “ناجحة” و”مهمة للغاية”.

وكتب على “تويتر”: “عقد اجتماع مهم وناجح للغاية بين رئيس الوزراء والرئيس الروسي استمر خمس ساعات ونصف الساعة”.

وإلكين، الذي يتحدث الروسية كان مترجما لبينيت خلال محادثاته مع بوتين.

وتولى بينيت منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 13 يونيو الماضي خلفا لبنيامين نتنياهو الذي ترأس الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2009.

وحافظ بوتين ونتنياهو على حوار مستمر، وعقدا العديد من اللقاءات والمحادثات الهاتفية، وكانت آخر مرة زار فيها الرئيس الروسي إسرائيل في يناير 2020.

المصدر: “تاس”