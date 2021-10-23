المكسيك – لا تتوقف الألغاز التي يجب ملاحظتها في محيطات العالم الشاسعة، أبدا عن إدهاشنا.

وتُعد مخلوقات أعماق البحار، المحاطة بالشعاب المرجانية من أعماق خليج المكسيك، مجموعة من الوحوش الأخرى الغريبة، التي لم يسبق رؤية بعضها من قبل.

ولكن، اتضح أن المخلوقات الغريبة لا تمثل في الواقع أنواعا جديدة. وكشف العمل المضني عن هذه الأشكال اليرقية والصغيرة من الجمبري، التي تعيش في بعض أعمق أعماق المحيطات وأكثرها ظلمة.

وكتبت هيذر براكين-غريسوم، عالمة البحار في جامعة فلوريدا الدولية، وطالب الدراسات العليا كارلوس فاريلا، الذي سعى لتحديد مجموعة من العينات الفريدة بمساعدة الاختبارات الجينية: “تتقدم العديد من الأنواع خلال سلسلة من مراحل اليرقات. غالبا ما تمثل أشكالا غريبة لا يمكن التعرف عليها من نظيرتها البالغة”.

ويعد تصنيف المكان الذي تنتمي إليه الكائنات الحية في شجرة الحياة، صعبا في أفضل الأوقات، ناهيك عندما تنظر إلى عينات صغيرة جدا انتُزعت من المحيط المفتوح على أعماق 1500 متر، كما فعل الباحثون.

وفي الماضي، كانت العينات الوحيدة التي توجب على العلماء التعامل معها هي عينات نصف مهضومة وجدت في أحشاء الأسماك والتونة والدلافين، أو، بشكل أكثر متعة، عينات مفردة موصوفة منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، مثل المسمى حسب الأصول Cerataspis monstrosus – يُعرف الآن بأنه على شكل يرقات من Plesiopenaeus armatus، وهو جمبري يعيش في سهول المحيط السحيقة حتى عمق 5000 متر تحت السطح.

وقالت براكين-غريسوم في وقت اكتشافها عام 2012، الذي جمع شمل C. monstrosus مع P. armatus: “هناك العديد من الحالات التي وثقنا فيها كائنات في مراحل اليرقات، وليس لدينا أدنى فكرة عن أنها تصبح بالغة”.

وكما يحاول العلماء، فإن العديد من عائلات الجمبري في أعماق البحار “محفوفة بالمشاكل التصنيفية”، لأن مراحل اليرقات النادرة وغير العادية وُصفت خطأ بأنها أجناس أو أنواع جديدة.

وفي هذه الدراسة الأخيرة، قامت براكين-غريسوم مع فاريلا، بمطابقة 14 نوعا من اليرقات والأحداث مع نظرائها البالغة باستخدام الترميز الشريطي للحمض النووي، وهي تقنية تتضمن مقارنة مقاطع قصيرة من الحمض النووي المستخرج من عينات معروفة وغير معروفة.

وقبل هذه الدراسة، لم يكن العلماء يعرفون شيئا تقريبا عن مراحل اليرقات لعشرة من أصل 14 نوعا من أعماق البحار الموصوفة. وعندما تفكر في أن بعض العينات التي جمعت لهذه الدراسة يبلغ طولها أقل من بوصة واحدة، فلا عجب أنها تسللت عبر الشبكات من قبل.

وكتبت براكين-غريسوم وفاريلا: “بالنسبة للعديد من المجموعات، فإن أوصاف اليرقات مفقودة أو غير موجودة، لذلك تمثل هذه الدراسة الخطوة الأولى للعديد من الدراسات لتعزيز تنوع اليرقات في أعماق البحار”.

وقام الثنائي باختبار ورسم وقياس ووصف بعض المخلوقات الغريبة، التي جمعت في ثماني بعثات بحثية في شمال خليج المكسيك والمياه المجاورة، والتي لم يُر الكثير منها من قبل، والبعض الآخر الذي وجد العلماء صعوبة في زراعته في المختبر .

وما كشفوا عنه هو وجود مجموعة مبهرة من اليرقات والأحداث لأنواع مختلفة من الجمبري في أعماق البحار، ما أضاف قطعا جديدة إلى أحجية دورات حياتها المعقدة – والتي يعتقد في بعض الحالات أنها تشمل تسعة أو أكثر من مراحل اليرقات.

وعثر على إحدى عينات اليرقات، التي حُددت على أنها عضو في عائلة الجمبري Alvinocarididae، التي تعيش في تسرب المياه الباردة في أعماق البحار، في مياه أعمق مما كانت عليه من قبل، على أعماق تصل إلى 1000 متر.

وحدد نوع آخر على أنه Funchalia villosa، وهو نوع معروف بأنه يقوم بالهجرات العمودية اليومية عبر عمود الماء، ويصعد ليلا من أعماق تبلغ حوالي 2600 متر (8530 قدما) إلى مسافة 50 مترا (160 قدما) من السطح للتغذية.

وتوضح براكين-غريسوم: “عثر على الكثير من هذه اليرقات في منطقة البحار المتوسطة في المياه المفتوحة بين 200-1000 متر [560-3300 قدم] ثم تستقر في قاع البحر العميق عندما تكبر”.

وفي كلتا الحالتين، فإن مطابقة أشكال الرضع مع الأنواع البالغة هو رابط حاسم في فهم المكان الذي يعيش فيه الجمبري في أعماق البحار، والقشريات الأخرى في مراحل مختلفة من الحياة، ومكانها في شبكة الغذاء في المحيط، كما يقول الباحثون.

وتضيف أن يرقات القشريات غالبا ما تكون المصدر الغذائي الرئيسي للأسماك المهاجرة الصغيرة والكبيرة ورأسيات الأرجل وبعض الثدييات البحرية التي تغوص في الأعماق، “ما يعني أنها مهمة في السلسلة الغذائية”.

ولكن الباحثين يشتبهون في أن هذه الأنواع غير المعروفة من الجمبري تحتوي على الأرجح على مراحل متعددة من اليرقات – والتي يمكن أن تتأثر بدرجة حرارة مياه البحر والملوحة والطعام الذي تتناوله – لذلك ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل والعينات لوصف تاريخ الحياة السري لهذه الأنواع العميقة بشكل كامل.

المصدر: ساينس ألرت