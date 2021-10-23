ليبيا – قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن مؤتمر طرابلس مؤشر إيجابي ودليل على التقدم الإيجابي في ليبيا.

وهيبة أضافت في تصريح لوكالة “روسيا اليوم” “تمكنا من توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار وتأمين الدعم الدولي لليبيا، كنا ولا زلنا نؤكد على الالتزام بخارطة الطريق الليبية ومخرجات مؤتمر جنيف واتفاق الصخيرات”.

وأكدت على أن المجلس الرئاسي ملتزم بدعم الانتخابات وهناك أكثر من خطة بديلة، لافتةً إلى أن الانتخابات هي شأن ليبي ويتوقف إجراؤها على الأطراف الليبية فقط.

وبيّنت أن هناك مانع قانوني لا يسمح باتفاقات دولية طويلة الأمد ويمنع إلغاء أو تجميد اتفاقات وقعت فيما سبق، مشددةً إلى أن المجلس الرئاسي هو السلطة السيادية للدولة.

كما رأت أن الاستقرار الدائم يكون عبر المصالحة الناجحة وهذا ما يعمل عليه المجلس الرئاسي، مشيرةً إلى أن أي مواطن يمكنه الترشح في الانتخابات إذا انطبقت عليه الشروط القانونية.

وتابعت :”مجلس الدولة ومجلس النواب لا يتفقان حول قانون الانتخاب، ليبيا اليوم في مرحلة تعاف وستبدأ مرحلة إعادة الإعمار، لدينا تنسيق أمني مع دول الجوار وأمن ليبيا من أمن هذه الدول، مع العلم أن دول الاتحاد الأوروبي متأثرة بما يجري في ليبيا وخاصة من موضوع الهجرة، لمسنا تعاونا وتأييدا روسيا لخارطة الطريق وإجراء الانتخابات”.