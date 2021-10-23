المنقوش أضافت في حوار مع “سكاي نيوز عربية”: “لا أفكر في الترشح ولا أريد أن أصبح رئيسا.. وفي الوقت نفسه أنني لا أمانع في أن يترشح أي من المسؤولين الحاليين لرئاسة ليبيا بشرط الكفاءة والقدرة”.

وتابعت: “هناك أطراف لا تريد استقرار ليبيا، وتجار الحروب في الداخل لا يريدون كذلك استقرار البلاد، كما أن هناك دولا لا أريد ذكرها تريد الشر لبلادنا”.

كما شددت على أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب شرط أساسي لاستقرار ليبيا واستقلالها.

ورحبت بالدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا، مضيفةً أن “السعودية بلد محوري في الإقليم، والإمارات لها دور مهم”.

وكشفت كذلك أن دور أميركا “مهم وإيجابي”، وموقف روسيا من الملف الليبي أصبح أكثر إيجابية، موضحةً أنها تدعم جهود لجنة 5 + 5، معبرة عن مساعيها لاستثمار نجاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا.