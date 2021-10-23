ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن وصول المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق 5+5 خطوة مهمة جداً، معتبراً أن تواجد القوات الاجنبية التي تحتل القواعد الجوية والبحرية والمرتزقة يهدد مستقبل ليبيا.
اليسير أكد في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” على أن تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف اطلاق النار والذي ينص على خروج القوات الاجنبية والمرتزقة وفك المليشيات وجمع السلاح وتوحيد الموسسة العسكرية هو اهم الخطوات للوصول الى مرحلة الاستقرار.
ونوّه إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤلية الكاملة لاعادة الاستقرار لليبيا وعلى الامم المتحدة تقديم كل الامكانيات لاخراج كل القوات الاجنبية والمرتزقة وفك المليشيات وجمع السلاح لاعادة سيادة الدولة الليبية.