اليسير أكد في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” على أن تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف اطلاق النار والذي ينص على خروج القوات الاجنبية والمرتزقة وفك المليشيات وجمع السلاح وتوحيد الموسسة العسكرية هو اهم الخطوات للوصول الى مرحلة الاستقرار.

ونوّه إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤلية الكاملة لاعادة الاستقرار لليبيا وعلى الامم المتحدة تقديم كل الامكانيات لاخراج كل القوات الاجنبية والمرتزقة وفك المليشيات وجمع السلاح لاعادة سيادة الدولة الليبية.