بايدن يخصص نحو مليار دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة

بايدن يخصص نحو مليار دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة

أفغانستان – وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تخصيص 976.1 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان الذين غادروا بلادهم مؤخرا ونقلوا إلى أراضي الولايات المتحدة.

جاء ذلك في وثيقة أرسلها بايدن أمس الجمعة إلى وزير خارجيته أنتوني بلينكن.

وسبق أن صدرت عن البيت الأبيض وثائق مماثلة في نهاية يوليو (100 مليون دولار) ونهاية أغسطس (500 مليون دولار).

وقامت الولايات المتحدة بإجلاء 65 ألف أفغاني على الأقل، وفقا للأرقام التي قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه يتوقع إعادة توطين ما يصل إلى 95 ألف أفغاني في الولايات المتحدة، وصل معظمهم بحلول نهاية سبتمبر.

المصدر: وكالات