أفغانستان – بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش هاتفيا، الوضع في أفغانستان وإثيوبيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن “بلينكن وغوتيريش تطرقا إلى قضايا ذات أهمية دولية، بما فيها أفغانستان”.

وأضاف: “بحثا أيضا المخاوف المشتركة بشأن الصراع في شمال إثيوبيا، وتصاعد العنف وتأثيره على العمليات الإنسانية”.

وقال إن “بلينكن وغوتيريش تحدثا عن إمكانيات تكثيف التعاون الدولي لإنهاء الأعمال العدائية وتسهيل المشاورات لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لإثيوبيا”.

المصدر: “تاس”