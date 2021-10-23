ليبيا – أعربت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص عن أملها بأن يعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح يوم الأحد في مؤتمره الصحفي المنتظر موعد انطلاق العملية الانتخابية وصولا لليوم الموعود في 24 ديسمبر.



بوقعيقيص دعت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الدول الداعمه لتقديم كل إمكانياتها لإنجاح هذا الاستحقاق.

وأضافت “بعزيمة السائح وشجاعته سنصل بإذن الله وليدخل الجميع المنافسة المشروعة وفي أسوأ الأحوال نكون قد كسبنا مبدأ التداول السلمي على السلطة وإنهاء الأزدواج المؤسسي وإرساء حق المواطنة والإحتكام الى الصندوق وليس السلاح”.

كما تابعت :” ومرحبا بالمراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار ونقول وداعاً للحروب ونقرع أجراس الأستقرار والسلام”.