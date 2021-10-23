البرازيل – أحتفل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بعيد ميلاده الـ81 اليوم السبت، وبدا في حالة جيدة على الرغم من هشاشة وضعه الصحي بعدما أمضى شهرا في المستشفى إثر ورم سرطاني في سبتمبر.

وكتب بيليه الفائز الوحيد بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970 على وسائل التواصل الاجتماعي “عيد ميلادي قادم! لقد قاموا بتحضير قالب الحلوى” مرفقا عبارته مع صورة له تظهره مبتسما، وهو يأكل قطعة من قالب الحلوى على شكل ملعب كرة قدم مع كرة قدم ضخمة في المنتصف.

ومنذ صباح اليوم، توالت التهاني على الأسطورة بيليه، وكان ناديه السابق سانتوس الذي دافع عن ألوانه من 1956 إلى 1974 السباق متمنيا له “حياة طويلة” و”عيد ميلاد سعيد”.

ويخضع إدسون أرانتس دو ناسيمنتو المعروف بإسم بيليه، للعلاج الكيميائي بعد دخوله المستشفى في 31 أغسطس لإجراء فحوصات روتينية كشفت عن ورم مشبوه في القولون.

وخضع بيليه لعملية جراحية بعدها بأربعة أيام وأمضى نحو عشرة أيام في وحدة العناية المركزة قبل أن يدخل المستشفى مجددا بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس، ومن ثم غادرها في 30 سبتمبر.

ولم يتم الإعلان عن نتيجة الخزعة التي أجراها بيليه، لكن الأطباء قالوا إنه سيخضع لـ “علاج كيماوي”.

المصدر: أ ف ب