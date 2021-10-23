ليبيا – قال نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال إن بلاده تقف إلى جانب حكومة الوحدة من أجل ضمان الاستقرار في ليبيا.

أونال وفي كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر “دعم الاستقرار في ليبيا”، بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، أضاف أن العملية السياسية يجب أن تضم كافة الليبيين وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأوضح أن الوقت الآن هو وقت اتخاذ خطوات في سبيل الوحدة الوطنية والتوافق، مشددًا على أن حكومة الوحدة ما زالت بحاجة للدعم من أجل بسط سيطرتها على عموم البلاد، وتقديم الخدمات العامة، وتوحيد المؤسسات الحكومية.

كما شدد أونال على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر والأهم من ذلك أن تجري بشكل ملائم للاتفاق السياسي الليبي “اتفاق الصخيرات”.

وأشار إلى أهمية الاستقرار في ليبيا من أجل التقدم والتطور، موضحا أن وقف إطلاق النار ما زال هشًا.

ولفت إلى أن موقف تركيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا واضح للجميع دون أن يشير إلى دور بلاده في الاستمرار بارسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، داعيًا كافة الأطراف لاحترام الشرعية في البلاد.

وشدد على امتلاك الليبيين للعزيمة والشجاعة اللازمين من أجل ضمان الاستقرار وتطبيق العملية السياسية في البلاد، مؤكدًا على وقوف تركيا إلى جانب ليبيا في هذه المسيرة.