إنجلترا – لاقت تصريحات النجم المصري محمد صلاح فيما يتعلق بمستقبله، صدى حزينا لدى جماهير “الريدز” وأعادت للأذهان تصريحات جورجينيو فينالدوم نجم الفريق السابق.

وصرح محمد صلاح الجمعة بأنه يود الاستمرار مع ليفربول حتى نهاية مسيرته المهنية، وأن ذلك الأمر لا يتوقف عليه بل على إدارة النادي.

وبذلك وضع الكرة بثبات في ملعب مالكي النادي الإنجليزي، مجموعة فينواي الرياضية، حيث بدأت المفاوضات بشأن عقد جديد قبل نهاية عقد “الفرعون” في يونيو 2023.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن موقف محمد صلاح وتصريحاته بشأن مستقبله مع ليفربول كانت مشابهة لتلك التي أدلى بها جورجينيو فينالدوم قبل رحيله عن ليفربول.

وانتهى عقد فينالدوم مع ليفربول في يونيو الماضي، ورحل مجانا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشعر مشجعو ليفربول بالحذر من التعليقات المماثلة التي أدلى بها فينالدوم في مارس الماضي حيث سعى للتفاوض على عقد جديد مع ليفربول.

وصرح فينالدوم وقتها: “الأمر صعب حقا، لأنه إذا حدث ذلك، فإن هذا يعني مغادرة فريق تحبه حقا، فريق تشاركت معه الكثير من السنوات وتشعر فيه بالراحة”.

وأضاف اللاعب الهولندي: “سيكون الأمر صعبا لكنك لا تعرف الوضع، يعتمد دائما على الموقف، لكنني سأكون محبطا إذا لم ألعب مع هذا الفريق بعد الآن، هذا أمر مؤكد”.

بالمقابل جاء في تصريحات صلاح أمس أنه سيكون حزينا إذا اضطر للعب ضد ليفربول، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما سيحدث في المستقبل.

ولم ينته فينالدوم بتوقيع صفقة جديدة في “أنفيلد” وغادر النادي لينضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف.

ويأمل المشجعون أن يتم حل وضع صلاح والتجديد معه لفترة طويلة قبل انتهاء عقده في عام 2023.

المصدر: dailystar