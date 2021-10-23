إنجلترا – النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه سيغلق أفواه منتقديه وإنهم “لا يريدون أن يروا” عمله الدفاعي مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات خلال مقابلة أجراها مع قناة “سكاي سبورتس”.

قوبلت عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد في يوم الموعد النهائي للانتقالات الصيفية بضجة كبيرة قادما من يوفنتوس، نظير 15 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 8 ملايين يورو.

ورد الهداف الدولي حامل الرقم القياسي بعدد الأهداف مع منتخب بلاده، على منتقديه بأنهم لا يريد رؤية ما يقدمه، وقال حتى وهو يدخل في الموسم العشرين كمحترف، لا تزال رغبته في الفوز مشتعلة كما كانت دائما.

وتحدث عن دوره في الفريق:”أعرف متى يحتاج الفريق إلى مساعدتي دفاعيا. لكن دوري في النادي يتعلق بتحقيق الانتصارات ومساعدة الفريق على الفوز وتسجيل الأهداف، كما أن الدور الدفاعي جزء من وظيفتي”.

مضيفا: “الأشخاص الذين لا يريدون رؤية ما أقوم به؟ إنهم لا يحبونني، لكن كي أكون صريحا أنا في عامي الـ36 وأفوز بكل شيء، فهل سأقلق بشأن الأشخاص الذين يقولون أشياء سيئة عني؟”.

وتابع: “أنام جيدا في الليل. أذهب إلى سريري وضميري في حالة جيدة جدا، واستمر في القيام بذلك لأنني ما زلت أغلق الأفواه وأفوز بالألقاب”.

وأكمل حامل الكرة الذهبية 5 مرات: “النقد دائما جزء من العمل. لست قلقا بشأن ذلك. وأرى أنه من الجيد أن أكون صريحا. إذا كانوا قلقين علي أو تحدثوا عني، فذلك لأنهم يعرفون أن إمكاناتي وقيمتي في كرة القدم لا تزال كما هي”.

وواصل: “حسنا. سأعطيك مثالا: إذا كنت في مدرسة وكنت أفضل طالب، عندما تذهب وتسأل الطلاب الأسوأ إن كانوا يحبون زميله الأفضل. سيقولون إنهم لا يحبونه”.

وأردف النجم البرتغالي: “أعتقد أن الفكرة الرئيسية أنني ما زلت سعيدا وأستمتع بكرة القدم. لا يهم عدد الأمور التي فزت بها في مسيرتي. لقد فزت بكل شيء لكنني ما زلت متحمسا”.

وبعد تحطيم الرقم القياسي الدولي لتسجيل الأهداف، قال رونالدو إن الوقت لم يحن بعد لاعتزال كرة القدم الدولية لأنه يريد رفع سقف الأهداف أعلى مما وصل إليه بكثير.

واختتم مهاجم مانشستر يونايتد: “أنا في فصل جديد من حياتي، حتى مع وصولي إلى هذا العمر. إن محاولة الفوز وراء وجودي هنا، وأعتقد أن مانشستر يحتاج أن تكون في هذا المستوى، وأن تفكر في تحقيق إنجازات كبيرة، لذا أنا هنا من أجل المساعدة”.

المصدر: skysports