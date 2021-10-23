زيلينسكي: أوكرانيا تعرض على “غازبروم” تخفيضا بـ50% من رسوم ترانزيت الغاز فوق الكميات المتفق عليها

زيلينسكي: أوكرانيا تعرض على “غازبروم” تخفيضا بـ50% من رسوم ترانزيت الغاز فوق الكميات المتفق عليها

أوكرانيا – أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تقترح على شركة “غازبروم” الروسية تخفيضا بـ50% لرسوم ما يتجاوز 40 مليار متر مكعب المحددة، في عقود ترانزيت الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا.

وقال زيلينسكي حسب وكالة “بلومبرغ”: “أوكرانيا تعرض هذه الفرص الإضافية على كل المصدرين المحتملين. نود أن نرى الشركات الأوروبية زبائن لنا، لكن هذه الفرص الإضافية متاحة أيضا لشركة “غازبروم”، وقد تصل نسبة تخفيض رسوم ترانزيت الغاز بواقع 50%”.

وتابع: “أود التشديد على أنني على قناعة بأن خسائر أوروبا هذا الشتاء ستكون هائلة في حال عدم قيامنا بذلك الآن. فقط الاستجابة السريعة والمنسقة ستساعد في وقف الأزمة”.

وتشهد أوروبا أزمة متصاعدة في قطاع الغاز هذا الخريف بعد أن بدأت أسعار عقود الغاز العاجلة في الارتفاع حيث تجاوزت 1000 دولار لكل 1000 متر مكعب لتصل مؤخرا إلى نحو 2000 دولار على خلفية انخفاض حجم ملء خزانات الغاز.

المصدر: “بلومبرغ” + وكالات