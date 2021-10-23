ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو باستقرار الوضع الوبائي في البلاد، مقارنة بشهري يوليو وأغسطس الماضيين.

سميو أوضح في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن متوسط معدل الإصابات اليومي خلال الأسبوعين الماضيين، كان يترواح بين 400 و 800 إصابة، أي ما نسبته من 12% إلى 17%.

وأضاف أن المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية بلغ 353 ألفا، بينما قارب عدد المطعمين بالجرعة الأولى مليونا ونصف مليون شخص.

ودعا المواطنين إلى سرعة أخذ اللقاحات وتحصين أنفسهم من وباء كورونا، مشيرا إلى توفر اللقاحات بكميات كبيرة.

كما أرجع سبب عدم إقبال المواطنين على أخذ اللقاحات إلى شعورهم بالأمان جراء استقرار الوضع الوبائي وانتهاء الموجة الثالثة التي ضربت البلاد.

وتابع سميو أن وزارة الصحة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحفيز الناس على أخذ اللقاحات.