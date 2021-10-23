سيناتور أمريكي يتهم إيران بـ”المسؤولية المباشرة” عن الهجوم على قاعدة “التنف”

سيناتور أمريكي يتهم إيران بـ”المسؤولية المباشرة” عن الهجوم على قاعدة “التنف”

سوريا – اتهم السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إيران، بـ”المسؤولية المباشرة” عن الهجوم الذي استهدف قاعدة “التنف” الأمريكية، ضمن مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية، الأربعاء الماضي.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال ماركو روبيو: “هاجمت إيران بشكل مباشر القوات الأمريكية في سوريا أمس (يقصد الأربعاء الماضي)”.

وأضاف: “لا تتستروا على هذا فقط لحفظ الأمل في الاتفاق النووي مع إيران”.

من جانبها، أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا “في الزمان والمكان المناسبين”.

وأوضحت أن الهجوم على القاعدة، متعمد وتم بطائرات مسيرة، مضيفة أنها تجري تحقيقا في الواقعة حاليا.

المصدر: RT