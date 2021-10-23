ليبيا – قام بعض أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب وهم ميلود أبوالقاسم الاسود ويوسف محمد كمود وسالم مسعود قنان، وعائشة المهدي شلابي يرافقهم النائب سليمان عمر الحراري بزيارة إلى مكتب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط تباحث الحاضرون في عدة مواضيع أهمها وضع وزارة النفط والغاز والمصاعب التي تواجهها، وطرق إزالتها، وآلية إنفاذ القوانين والقرارات.

وتطرق الحاضرون أيضًا إلى موضوع التسرب النفطي الذي حدث للمنصة التي تديرها شركة المبروك للعمليات النفطية وتأثيرها علي البئية البحرية بالمنطقة الغربية، والتقارير الواردة بأن هذا التسرب كان أكبر مما تم الإفادة عنه، وآليات المراقبة والإشراف التي يجب أن تتولاها وزارة النفط والغاز بموجب ما خوله القانون لها، والعمل على اتخاذ كل الإجراءات للإقلال من مثل هذه الحوادث، وأولها التأكد من وثوقية وأعتمادية المعدات المستخدمة في الشحن، وبالأخص خراطيم شحن النفط الخام.

واختتم اللقاء باتفاق الحضور على استمرار التعاون والتواصل لدعم الوزارة في المحافظة على نجاحها في تسيير قطاع النفط.