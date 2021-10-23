الولايات المتحدة – ارتفعت امس حدة التوتر بين الهولندي ماكس فيرستابن والبريطاني لويس هاميلتون قبل يومين من خوض معركة في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة الـ17 من بطولة العالم للفورمولا1.

وذلك على حلبة أوستن، حيث وصف الهولندي سائق ريد بول منافسه البريطاني سائق مرسيدس على اللقب بأنه “أحمق غبي” في الجولة الثانية للتجارب الحرة.

وأثار هاميلتون، بطل العالم، غضب فيرستابن عندما رفض السماح له بالمرور في أحد المنعطفات في بداية الجولة الثانية من التجارب الحرة، وكاد يخرجه عن الحلبة. ورفع الهولندي يده اليمنى عن عجلة القيادة ليقوم بإيماءة بإصبعه الأوسط.

واشتكى فيرستابن عبر راديو الفريق من أن هاميلتون كان “أحمقا غبيا”.

وأنهى فيرستابن الجولة الثانية ثامنا بعدما حل ثالثا في الأولى.

ولم يتطرق هاميلتون إلى الحادث على الإطلاق، واكتفى بالقول: “بشكل عام كان يوما جيدا ومثمرا، على الرغم من أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”.

ويأتي هذا التوتر ليغذي المنافسة القوية على اللقب هذا الموسم بين السائقين حيث يسعى الأول في سن الـ24 إلى لقبه العالمي الأول، فيما يطمح الثاني (36 عاما) إلى لقبه الثامن وفض شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

ويتصدر فيرستابن الترتيب بفارق ست نقاط أمام هاميلتون قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

المصدر: “أ ف ب”