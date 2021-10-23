الجزائر – رفضت وسام بوزيد لاعبة المنتخب الجزائري بكرة القدم للسيدات في مقابلة صحفية مقارنتها بمواطنها رياض محرز نجم “محاربي الصحراء” ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت بوزيد في ردها على سؤال حول مقارنتها بنجم مانشستر سيتي، إنها ليست رياض محرز، وإنما هي وسام بوزيد.

وكشفت بوزيد عن إعجابها الكبير بالمستوى الكبير الذي يقدمه محرز حاليا مع المنتخب الجزائري لكرة القدم.

ووصفت لاعبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مواطنها محرز باللاعب الكبير الذي يقدم الكثير لمنتخب بلاده بالإضافة إلى تألقه مع ناديه الإنجليزي، مؤكدة أن ذلك فخر لها ولجميع الجزائريين.

وكانت وسام بوزيد قد ساهمت في تحقيق المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات، فوزا تاريخيا على نظيره السوداني بنتيجة 14-0 الأربعاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب عام 2022.

المصدر: awras.com