ليبيا – أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن عقدها مؤتمر صحفي غداً الأحد في إطار استعداداتها لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر 2021، وحرصاً منها على تحقيق مبدأ الشفافية في تنفيذها للعمليات الانتخابية، وإحاطة الشعب الليبي عامةً والاعلاميين على وجه الخصوص، بمستجدات تنفيذها للتشريعات والقوانين الصادرة في شأني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

مفوضية الانتخابات أوضحت في بيان لها أن المؤتمر سيتناول آخر التطورات على ساحة العمليات الانتخابية، وما اتخذته من اجراءات تضمن التزامها بما تعهدت به نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية تحقق إرادة وآمال الليبيين في مستقبل يزهر بالرخاء والاستقرار والنماء.

ودعت المفوضية كافة وسائل الاعلام والصحفيين إلى حضور هذا المؤتمر الهام على تمام الساعة (12) الثانية عشر ظهراً بالمركز الاعلامي للمفوضية الكائن بسيدي المصري.

وأبدت المفوضية تطلعها إلى مؤازرة إعلامية حرة ووطنية وهادفة غايتها الحقيقة التي يترقبها الليبيين في 24 ديسمبر لتُنير دربهم نحو بناء الدولة المدنية، وإرساء قواعد الديمقراطية، فلا صوت يعلو على صوت الوطن، ولا كلمة أشد وقعاً من كلمات أبنائه بحسب نص البيان.