فلسطين – أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تصنيف إسرائيل مؤسسات حقوقية وإنسانية فلسطينية “منظمات إرهابية”.

وقال: “يعبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقله إزاء ما ورد حول تصنيف وزير الدفاع الإسرائيلي لمنظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كمنظمات إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016”.

وأضاف أن قرارات التصنيف التي نشرها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل تدرج أسبابا شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة وصم طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذي الأهمية القصوى.

وشدد المكتب على أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني.

ودعا إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

والمنظمات الفلسطينية المشار إليها هي “اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”مؤسسة الحق”، و”مركز بيسان للبحوث والتنمية”، و”مؤسسة الضمير”، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية”.

المصدر: RT