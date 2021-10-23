روسيا – أظهرت منظومة الصواريخ “إسكندر-إي” Iskander-E العملياتية التكتيكية دقة غير مسبوقة خلال رمايات جرت خارج روسيا، حسب المدير الصناعي لمؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية بيكخان أوزدويف.

وقال أوزدويف في تصريح لوكالة “نوفوستي” أن الرمايات جرت في أراضي زبون أجنبي للمؤسسة، حيث قطع صاروخ أطلقته منظومة “إسكندر-أي”، مسافة 180 كم وأصاب الهدف في وسطه ما أكدته كاميرات مراقبة نصبت حول الهدف.

وكان الهدف عبارة عن ساحة على شكل مربع مساحته 30 مترا مربعا، وضعت عليها عناصر من المعدات العسكرية القديمة.

ومنظومة “إسكندر-أي” مصممة لتدمير أهداف العدو البالغة الأهمية على مسافات تقل قليلا عن 300 كيلومتر. وتستخدم المنظومة صواريخ باليستية من نوع 9M723-E.

المصدر: “نوفوستي”