ليبيا – قال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا مكّن من بدء المفاوضات السياسية التي حققت تقدماً ملحوظاً خلال عام، بحسب قوله.

نورلاند أشار خلال حديثه بمناسبة مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، إلى أن عقد مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس؛ أكبر دليل على التقدم المحرز حتى الآن، مثمناً دور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في هذا الشأن.

وجدد دعم بلاده لليبيا في تنفيذ الخطوات اللاحقة لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن هدف واشنطن هو المصالحة وطنية وإعادة توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.