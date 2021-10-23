روسيا – تمكن البطل الروسي سيرغي أغاجانيان الملقب بـ”هالك” من جر سيارة إطفاء مليئة بالمياه تزن 14.3 طن لمسافة 19 مترا خلال دقيقة واحدة و27 ثانية.

ونجح أغاجانيان في تحديه الذي أقيم في مركز الإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية بمدينة نوغينسك في ضواحي العاصمة موسكو، وهو ينفخ وسادتي تدفئة طبية حتى انفجارهما.

وسجل أغاجانيان الذي يترأس منظمة “الاتحاد الروسي للقوة القصوى” رقما قياسيا جديدا على الصعيدين، المحلي في روسيا والعالم.

ويشتهر أغاجانيان بتحقيقه العديد من الأرقام القياسية العالمية في هذا النوع من التحديات.

المصدر: نوفوستي