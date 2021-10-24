إيران – حظرت الحكومة الإيرانية استيراد الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها الكورية الجنوبية إلى المناطق التجارية الحرة في البلاد.

ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزارتي التجارة والاقتصاد بمنع استيراد هذه المنتجات الإلكترونية، بعد رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي طالبه فيها بعدم السماح للأدوات المنزلية الخارجية وعلى وجه الخصوص العلامات التجارية الكورية الجنوبية دخول أسواق البلاد دعما للإنتاج الداخلي.

يذكر أن الشركات الكورية كانت تحتل حصة كبيرة في سوق الأدوات والأجهزة المنزلية في إيران قبل أن تترك هذا السوق بفعل العقوبات المفروضة على إيران ما خلق فجوة كبيرة في السوق الإيرانية وتسبب بنقص حاد وأزمة في أسواق الأجهزة المنزلية.

وتمكن المنتجون الإيرانيون من سد الفجوة وتأمين احتياجات المواطنين من الأجهزة المنزلية، لكنهم متخوفون من تأثير استيراد المصنوعات الخارجية من جديد بعد أنباء عن نية كوريا الجنوبية استئناف توريدها لإيران مقابل أموال إيرانية مجمدة لدى سيئول.

المصدر: RT