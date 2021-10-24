موسكو – تغلب الروسي فيودور يميليانينكو على منافسه الأمريكي تيموتي جونسون بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما امس ضمن بطولة BELLATOR 269 للفنون القتالية المختلطة في العاصمة موسكو.

وتمكن فيودور يميليانينكو والمشهور بلقب “الإمبراطور الروسي الأخير” من حسم النزال مبكرا منذ الجولة الأولى عندما إنهال على جونسون بوابل من اللكمات القوية قبل أن يسقط الأخير على أرض الحلبة بضربة قاضية بقبضة يده اليمنى.

وبهذا الفوز الكاسح، رفع يميليانينكو البالغ 45 عاما رصيده من الانتصارات خلال مسيرته الاحترافية إلى 40 انتصارا مقابل تلقيه 6 هزائم.

يذكر أن “الإمبراطور الروسي الأخير” كان غائبا عن حلبات النزال منذ ديسمبر 2019.

في المقابل، تجرع جونسون البالغ 36 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثامنة خلال مسيرته مقابل تحقيقه 15 انتصارا.

وتوج “الإمبراطور الروسي الأخير” خلال مسيرته الاحترافية بلقب بطل الفنون القتالية المختلطة “MMA” في 8 مناسبات، منها 4 ألقاب في منظمة “Pride FC”، ولقبان في كل من منظمتي “RINGS” و”WAMMA”.

المصدر: rsport.ria.ru