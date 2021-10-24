ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا لوزراء المالية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية في الحكومة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى حضور عدد من الإدارات الفنية بالوزارات ومحافظ المصرف المركزي ورئيس صندوق التأمين الصحي في الاجتماع الذي تم تكريسه لمناقشة ومتابعة جملة من الإجراءات المالية المقرة حكوميا.

وتابع البيان إن هذه الإجراءات تتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين والمعلمين وأصحاب المعاشات الأساسية والإفراجات المالية للموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات فيما استمع الدبيبة لعدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه الوزراء في أداء مهامهم المناطة بهم.

ووجه الدبيبة بحلحلة كل هذه الصعوبات مع ضرورة الاهتمام بهذه الفئات بجدية وعد السماح بتأخر الإجراءات الفنية والمالية خلال مرتبات شهر أكتوبر.