ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس السبت عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية سبل التعاون المشترك بين المفوضية وبلدية طرابلس المركز، في إطار دعم المجالس البلدية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، والتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به البلديات لنجاح هذا الاستحقاق.

وإستعرض اللقاء آليات التنسيق في المجالات التوعوية والأمنية والخدمية لكي تسير الانتخابات في أفضل مستويات التنظيم والجاهزية.