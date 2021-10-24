ألمانيا – ألقت الشرطة الألمانية، أمس السبت، القبض على مهاجرين عراقيين، بينهم 10 أطفال، عبروا حدودها من بولندا عبر شاحنة نقل.

وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على 31 شخصا على أرضية التحميل في الشاحنة، 19 رجلا وامرأتان وعشرة أطفال، كلهم عراقيو الجنسية، في حين كان بعضهم بحالة سيئة، إذ كان الأطفال يرتدون أحذية رطبة بالية، وأصيب بعضهم في تقرحات بالقدمين.

كما تم القبض على السائق، وهو بولندي يبلغ من العمر 34 عاما، على الأرجح بتهمة تهريب البشر، بينما تم نقل العراقيين إلى مركز الإبلاغ، وفق موقع “world-today-news”.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة وجدت العراقيين اللاجئين عند ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، قرب الحدود الألمانية البولندية، بعدما عبرت الشاحنة التي كانوا يختبئون بها الحدود.

المصدر: “world-today-news”