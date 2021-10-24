ليبيا – شدد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي على شمول كافة مناطق الجنوب بمشاريع “عودة الحياة”.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن موقف الغاوي جاء خلال زيارة للمنطقة الجنوبية رافق خلالها رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوزراء لمتابعة تنفيذ المشاريع التي أقرها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وتابع البيان إن هذه المشاريع تتضمن إتمام شبكة الطرق وتنفيذ البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والإمداد المائي وكذلك صيانة بعض محطات الرفع والضخ ومحطات المعالجة والمشروعات الأساسية التي تخدم المواطن.