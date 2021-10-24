ليبيا – أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق الهادي الفلاح أن المراقبين الدوليين الذين وصلوا ليبيا وفق اتفاق جنيف مكون من 10 أفراد مدنيين.

الفلاح أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه بحسب الاتفاق سيكون عملهم مع فريق من المراقبين المحليين التابعين للجنة العسكرية.

وأوضح أن عمل الفريق سيكون تحديد أماكن خروج المرتزقة ومراقبة خروجهم وفق نسب محددة من كلا الطرفين، بما يضمن عدم عودتهم مرة أخرى أو إخلال أي طرف بالتزامه بإخراج المرتزقة من طرفه.

وتابع: “حددنا آلية خروج المرتزقة ووضع خطوط عريضة وتحديد تاريخ مؤكد وسنعقد اجتماعًا مع عدد من الدول الإفريقية التي لديها مرتزقة في ليبيا للاتفاق على مواعيد دقيقة، والاجتماع سيكون في غضون أسبوعين في الأكثر”.