الولايات المتحدة – في ظل الظهور المستمر لفيروسات جديدة حول العالم، انتشر مؤخرا مرض “لايم”، أكثر الأمراض المتنقلة عن طريق النواقل والأسرع نموا، ويشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة.

ونشرت مجلة “سان جوزيف سبوت لايت”، مؤخرا دراسة، حول مرض جديد ينتقل إلى البشر عبر لدغة حشرة القراد ذي الأرجل السوداء المصابة، والمعروفة أيضا باسم قراد الغزلان، الموجودة في جميع المقاطعات في كاليفورنيا.

وقالت إن القراد عبارة عن عنكبوتيات تلتصق بالبشر أو الحيوانات لتتغذى على الدم. يطلق عليهم نواقل لأنها عندما تتغذى على حيوان مصاب بالعدوى ، فإنها تنقله إلى الإنسان أو الحيوان التالي الذي يعضه، لافتة إلى أن ووفقا للدراسة، وصل معدل الإصابات بداء “لايم”، إلى نصف مليون شخص سنويا خاصة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الدراسة أنه يعاني بعض الأشخاص المصابين بداء “لايم” من أعراض فورية مثل التعب الناجم عن سحق العظام، والحمى، والتهاب الحلق، وآلام العضلات والعظام المهاجرة، والمشاكل الإدراكية، واضطرابات النوم، بينما يعاني البعض الآخر من ظهور تدريجي للأعراض نفسها وينحدرون إلى اعتلال الصحة. تحاكي الأعراض التي لا تعد ولا تحصى العديد من الأمراض المختلفة، مما جعل لايم لقب “المقلد العظيم”، مما يجعل تشخيصه أكثر صعوبة.

المصدر: مجلة “سان جوزيف سبوت لايت”.