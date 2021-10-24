ليبيا – شددت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على وجوب إيجاد عوامل وظروف تمهد للانتقال السلمي في البلاد.

المنقوش عدت في تصريحات لوكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية طالعتها صحيفة المرصد الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي من أبرز هذه العوامل لأنهما ضروريان للانتقال السلمي إلى حكومة جديدة تخلف الحكومة الانتقالية.

وتابعت المنقوش إن الحكومة الحالية تعمل من أجل إجراء الانتخابات التي طال انتظارها في وقت لاحق من العام الجاري مبينة أنه للوصول إلى انتقال سلمي يتعين الاهتمام بالشؤون الأمنية والعسكرية ودفع عجلة الاقتصاد في ليبيا.

وعبرت المنقوش عن أملها في أن يقبل الليبيون نتائج الانتخابات التي إذا تم إجراؤها فستكون أول اقتراع من نوعه منذ العام 2014 مؤكدة إن مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا كان بمثابة دفعة لجهود تنفيذ انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واختتمت المنقوش بالقول إن للمؤتمر رمزية كبيرة وعميقة للغاية بالنسبة لجميع الليبيين وأنه أكبر مؤشر على أن ليبيا تتعافى.