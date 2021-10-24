ليبيا – قال الكاتب الصحفي علي اوحيدة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط على المجتمع الدولي لمنع ترحيل المرتزقة من ليبيا.

اوحيدة أوضح في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد إن هذا الضغط يتم من خلال حيلة طرد السفراء الأجانب من أنقرة، مؤكدًا أن أردوغان يتحدى بذلك واشنطن والاتحاد الأوروبي بشكل غير مسبوق.

وأضاف إن هذا التحدي يتم من خلال اعتبار سفراء 10 دول بما فيهم الولايات المتحدة غير مرغوب فيهم وهو ما يمثل إهانة فضلا عن مساعي أردوغان لإحباط أي سعي لإخراجه من ليبيا التي يتواجد فيها بالاعتماد على داعمين محليين يلوحون بتأجيل الانتخابات.