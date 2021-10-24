ليبيا – وقع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وحكومة اليابان اليوم الأحد اتفاقية دعم مشروع (بيبول)، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.

وبحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، وقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل المقيم للبرنامج مارك أندريه فرانش، فيما وقّع عن جانب حكومة اليابان القائم بأعمال السفارة والمنسق الخاص بليبيا ماساكي أماديرا، بحضور مراسم التوقيع عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

بدوره ، أعرب السايح على هامش مراسم التوقيع، عن تقديره لمبادرة التعاون والدعم التي قدمتها حكومة اليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

وأشارت المفوضية إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التحضيرات، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.

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