حفيد موسوليني في تشكيلة لاتسيو لأول مرة قبل مواجهة فيرونا

حفيد موسوليني في تشكيلة لاتسيو لأول مرة قبل مواجهة فيرونا

إيطاليا – تم اختيار حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني لأول مرة في تشكيلة لاتسيو لمواجهة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام فيرونا اليوم الأحد.

وانضم رومانو فلورياني موسوليني البالغ 18 عاما لتشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المؤلفة من 23 لاعبا لمواجهة فيرونا.

ورومانو هو الطفل الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي.

وأليساندرا عضو سابق في البرلمان الأوروبي عن حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام).

المصدر: “رويترز”