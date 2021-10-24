مصر – أكد الخبير المصري نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية إن الصين تعتبر مصنع العالم، حيث تصدر يوميا بما قيمته 7.5 مليار دولار.

وأضاف عبر فضائية “صدى البلد” أن الصين أنشأت بنكا عام 2016 ينافس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصر عضو فيه، مؤكدا أنه يعد أول تحد للنظام العالمي القائم حاليا، مشيرا إلى أن الصين تحتكر 28% من التجارة العالمية.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن من أسباب التضخم في العالم، هيمنة العولمة وتوغل الدولار والتغير المناخي الذي يؤثر على التربة ومن ثم الغذاء والثروة السمكية، بالإضافة إلى أزمة كورونا.

وقال إن الإدارة الأمريكية فشلت في إدارة العالم وعجزت عن التصدي للعديد من الأزمات العالمية بسبب هيمنة العولمة وتوغل الدولار، مشيرا إلى أن معدل التضخم العالمي وصل في سبعينات القرن الماضي إلى 20%، والفائدة تخطت حينها نسبة 25%.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة فقدت 9 ملايين وظيفة بسبب كورونا، وشهدت إغلاق 400 ألف مصنع في الشهور الأولى من أزمة فيروس كورونا.

المصدر : وسائل اعلام مصرية