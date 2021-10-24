ليبيا – أكد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة أن الوضع الوبائي مستقر مقارنة بالفترة الماضية.

العيضة أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن معدل الوفيات في 13 مركزًا يتراوح بين 7 إلى 8 وفيات يوميًا، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تتلقى العلاج في أقسام العناية تصل في مراحل متقدمة من المرض وعادة ما تكون نسبة الشفاء ضئيلة.

وأوضح أن عدد الحالات في مركز بنغازي الطبي لا تتجاوز 140 إصابة في مدينة يصل عدد سكانها إلى قرابة المليون وفق قوله، مضيفًا أن هناك إقبالًا على تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا خلال هذه الفترة.

وأفاد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية بأن الالتزام بالتباعد الاجتماعي ما زال دون المأمول باستثناء الأماكن العامة.

وأشار إلى تقيد بعض القطاعات والشركات بالإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار الوباء.