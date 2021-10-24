ليبيا – التقى رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران عبر التقنية الافتراضية بـ(مانفريد هور) المدير الإقليمي وراني داوود من الوكالة الألمانية للتنمية GIZ.

عمران استمع وفقًا لموقع الرسمي لمجلس النواب إلى إحاطة كاملة من الوكالة لمشاريعها في ليبيا ومنها مشروع التطوير المؤسساتي للبلديات وابرز التحديات التي تواجه عملها.

وأبدى رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ملاحظاته للوكالة وملاحظات البلديات حول برامج الوكالة وأهمية قياس فعالية التدريب والاستفادة الفعالة من موارد تلك البرامج، والتركيز على مشاريع الاستقرار العاجلة وأبرزها التخلص من النفايات بالتخطيط والدعم لمشاريع إعادة التدوير، بالإضافة إلى التركيز على ملف البيئة وملف الزراعة.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تكثيف المتابعة مع وزارة الحكم المحلي، مؤكدًا على أهمية تنسيق الجهود مع الوزارة في دعم تلك البرامج باعتبار أن ليبيا لديها الموارد الكافية ولازلت من الدول المانحة التي يمكن أن تسهم في دعم تلك المشاريع.

كما جدد شكر اللجنة لبرنامج الوكالة الذي تم تنظيمه في تونس مؤخرًا واستهدف اطلاع البلديات المشاركة على الأساليب الحديثة للتخلص من النفايات، مؤكدًا على حرص لجنة الحكم المحلي على دعم مشاريع الوكالة الألمانية وتسهيل إجراءاتها بالنظر للدور الكبير الذي تقوم به في دعم البلديات وتعزيز الحكم المحلي.

ولفت رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إلى مشاركة اللجنة في احتفالية انطلاق مشروع الوكالة الالمانية في شهر (مايو _ 2021) والتي تم التوقيع فيها على مذكرة التفاهم بين الوكالة والبلديات الشريكة، حيث تم التأكيد خلالها على أهمية التنسيق مع السلطات المحلية من أجل الاستغلال الأفضل لموارد المشروع. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك وترتيب زيارة إلى ليبيا للقاء الأطراف الشريكة وكذلك لجنة الحكم المحلي.