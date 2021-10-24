السعودية – أدى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وعقيلته امس السبت مناسك العمرة، ورافقه فيها عدد من المسؤولين الباكستانيين.

وكان في استقبال خان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد.

ويزور خان المملكة على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث من المتوقع أن يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وسيناقش معهما أطر التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.

المصدر: “واس” + “سبق”