“غازبروم” تعتزم إيقاف إمدادات الغاز إلى مولدوفا ما لم تسدد ديونها

“غازبروم” تعتزم إيقاف إمدادات الغاز إلى مولدوفا ما لم تسدد ديونها

روسيا – أكد الممثل الرسمي لشركة “غازبروم” الروسية سيرغي كوبريانوف، أن الصعوبات المتعلقة بإمدادات الغاز إلى مولدوفا نشأت بسبب خطأ شركة “تشيسيناو”، التي تخلفت عن سداد مستحقات الغاز عليها.

وقال: “مجمل الدين 433 مليون دولار، ومع مراعاة التأخير في السداد، فإن المبلغ الإجمالي للديون وصل إلى 709 ملايين دولار. في الوقت ذاته ولسبب ما، لا يريد ممثلو مولدوفا الاعتراف بالمبلغ المتراكم الذي يمثل قيمة الدين”.

وأشار إلى أن “سلطات مولدوفا ليست راضية أيضا عن كلفة الغاز في ظل الظروف الجديدة، على الرغم من أن الأسعار متوافقة تماما مع ظروف السوق”.

وأضاف: “الشركة مستعدة لتمديد العقد إذا سددت كيشيناو الديون المترتبة عليها”.

وتابع: “على الرغم من الديون المتراكمة، يطالب الجانب المولدوفي بتمديد عقد توريد الغاز لشهري أكتوبر ونوفمبر، ووافقت “غازبروم” ووقعت عقدا لشهر أكتوبر وهي مستعدة لتمديد العقد لشهر نوفمبر”.

وأضاف أنه في حال لم يدفع الجانب المولدوفي قيمة الإمدادات بالكامل لشهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، فلن توقع الشركة اتفاقية توريد جديدة اعتبارا من الأول من ديسمبر وستوقف تصدير الغاز إلى مولدوفا”.

المصدر: “نوفوستي”