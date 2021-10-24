السعودية – تلقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتصالا من أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب فيه الأخير عن ترحيبه بمبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” بأن غوتيريش أشاد بحزمة المبادرات التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واصفا إياها بـ”الخطوة الكبيرة” لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

من جانبه، أعرب الملك سلمان عن شكره لغوتيريش، منوها بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية.

وأكد اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.

المصدر: “واس”