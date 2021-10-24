رومانيا – ضمن الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو سائق “ياماها” البالغ 22 عاما إحراز لقب بطولة العالم للدراجات النارية في فئة “موتو جي بي” ومنح بلاده لقبها الأول في تاريخ البطولة.

وضمن كوارتارارو المركز الأول في الترتيب العام بعد حلوله رابعا اليوم على حلبة ميسانو في جائزة إميليا-رومانيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم.

وحصل كوارتارارو على هذه الفرصة الذهبية عقب سقوط مطارده المباشر والأخير على اللقب الدراج الإيطالي فرانشيسكو بانيايا سائق “دوكاتي”، ليبتعد الفرنسي في صدارة ترتيب الدراجين بفارق مريح ويحسم الصراع لصالحه قبل جولتين من النهاية (267 نقطة مقابل 202 نقطة).

وعاد الفوز في سباق اليوم للدراج الإسباني مارك ماركيس سائق “هوندا” المستفيد بدوره من سقوط بانيايا قبل 4 لفات من النهاية في حين كان الأخير الذي انطلق من المركز الأول في الصدارة أمام منافسه.

وأكمل زميل ومواطن ماركيس، بول إسبارغارو والإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-أفينتيا) منصة التتويج بوصولهما في المركزين الثاني والثالث تواليا، أمام الفرنسيين كوارتارارو المنطلق من المركز الـ 15 ويوهان زاركو (دوكاتي-براماك).

كما كانت هذه الجولة الفرصة الأخيرة للجماهير الإيطالية لرؤية الأسطورة فالنتيو روسي (ياماها-أس آر تي) الذي حل عاشرا، عقب إعلانه اعتزاله نهاية العام الحالي.

وتوج كوارتارارو باللقب الغالي في عامه الثالث في فئة “موتو جي بي”، والأول له مع “ياماها” بعد عامين قضاهما مع الفريق الرديف “ياماها- أس آر تي”.

وخلال 16 جائزة كبرى خاضها كوارتارارو هذا الموسم، صعد إلى منصة التتويج 10 مرات، وحقق الفوز في 5 منها وانطلق من المركز الأول في 5 مناسبات أيضا.

وتتابع منافسات البطولة هذا العام، حيث ستنتقل الفرق إلى ألغارفي في البرتغال لخوض الجولة الـ 17 في 7 نوفمبر المقبل، قبل أن يسدل الستار على البطولة العالمية في مدينة فالنسيا الإسبانية بعدها بأسبوع.

المصدر: أ ف ب