ليبيا – عقد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا مرتضى قرنفيل اجتماعات خاصة مع وفد ليبي رفيع خلال المنتدى الثالث للاقتصاد والأعمال بين تركيا وإفريقيا، اتفق خلالها الطرفان على الارتقاء بالتعاون في مجال الاقتصاد.

قرنفيل وفي تصريحات صحيفة نقلتها وكالة “الأناضول” التركية أمس السبت أضاف أن صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت 60 بالمئة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وبلغت مليارًا و717 مليون دولار.

ولفت إلى أن قِصر مسافة الإبحار من ليبيا إلى تركيا وأوروبا، وانخفاض مصاريف الوقود والعقارات وتكاليف النقل تجعل من ليبيا وجهة جيدة للاستثمار.

وضرب قرنفيل مثلًا وقال: “بمعنى آخر، يمكن إرسال المنتج الذي سيتم شحنه من تركيا عن طريق البحر إلى ليبيا في 3 أيام على أبعد تقدير، ومن ليبيا إلى جميع أنحاء إفريقيا عن طريق البر في غضون 2-3 أيام”.

قرنفيل نوه إلى أن ليبيا تعتبر بوابة لتركيا إلى إفريقيا، حيث أنها تقع في حيز رئيسي لرفع حجم التجارة المستهدف بقيمة 50 مليار دولار في العلاقات التركية الإفريقية.